Vodafone Türkiye'de üst düzey atama

Vodafone Türkiye üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleşti. Vodafone Türkiye Hukuk ve Kurumsal Güvenlikten Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Günce Çakır getirildi. Yeni görevine 16 Ekim itibarıyla başlayacak olan Çakır, Vodafone Türkiye'nin hukuk ve kurumsal güvenlik alanlarındaki tüm fonksiyon ve operasyonlarının yönetimini üstlenecek.

GÜNCE ÇAKIR KİMDİR?

Firmadan yapılan açıklamaya göre hukukta ve hukukta dijitalleşme alanlarında deneyimli, 24 yılı aşkın süredir ağırlıklı olarak bankacılık sektöründe çokuluslu yapıların hukuk bölümlerinde üst düzey rollerde görev alan Günce Çakır, kariyerine ağır ceza ve ticaret hukuku alanlarında çalışan bir hukuk bürosunda başladı. 2000-2006 yılları arasında Garanti Bankası Hukuk Danışmanlığı biriminde çalıştı. Ardından Deutsche Bank Group'a katılan Çakır, burada 11 yıl boyunca Türkiye ve Malta'dan Sorumlu Hukuk Direktörü olarak görev yaptı. 2018 yılında ING Bank'a geçen Çakır, Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak hukuk departmanının iş yapış şeklindeki dönüşüme liderlik etti, sistem ve süreçlerdeki inovasyon ve dijitalleşme adımlarını hayata geçirerek global ödüller aldı. Ek olarak, ING Teknoloji'nin CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Çakır, ING Global'de de hukuk kültürü ve hukukta inovasyon alanlarında sponsorluklar yürüttü.