Vodafone Türkiye Tedarikçi Zirvesi İstanbul'da düzenlendi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Tedarik Zinciri Yönetimi ekibi tarafından düzenlenen etkinliğe teknoloji, yazılım, telekomünikasyon, üretim ve hizmet sektörlerinden yaklaşık 500 tedarikçi firmanın yöneticileri katıldı.

"Geleceğe birlikte bağlıyız" mesajının verildiği toplantıda, Vodafone'un Türkiye'deki 20 yıllık yolculuğunun yanı sıra geleceğe yönelik hedef ve stratejileri paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panel ve sunumlarda 5G hazırlıkları, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği ile yerli ve milli tedarikçi ekosistemine yönelik yatırımlar ele alındı.

Küresel ölçekte 26 milyar avronun üzerinde satın alma gücüne sahip Vodafone, tedarikçileri için farklı ülkelere açılma ve ihracat fırsatları sunuyor.

İş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini tüm tedarikçi ekosistemine entegre eden şirket, siber güvenlik ve veri koruma alanlarında kontrollerle tedarik zinciri güvenilirliğini güçlendiriyor.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik prensiplerini tedarikçi seçim süreçlerinin bileşenlerinden biri haline getiren Vodafone, çevresel sorumluluğu esas alan sürdürülebilir bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyor.

"330 MİLYONDAN FAZLA BİREYSEL MÜŞTERİYE HİZMET SUNUYORUZ"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Vodafone Grubu olarak Avrupa ve Afrika'nın en büyük telekom ve teknoloji şirketlerinden biri olduklarını belirtti.

Aksoy, 60 ülkenin 15'inde kendi markalarıyla faaliyet gösterdiklerini, 330 milyondan fazla bireysel müşteriye ve 4,7 milyon işletmeye hizmet sunduklarını ve dünya genelinde 220 milyondan fazla cihazı birbirine bağladıklarını aktardı.

Türkiye'de ise Cumhuriyet tarihinin en büyük iki uluslararası doğrudan yatırımcısından biri olduklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"20 yılda yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar lirayı aşmış durumda. Türkiye'de 50 milyar liralık satın alma hacmine, 1200'ün üzerinde tedarikçi ve yaklaşık 6 bin satış noktasından oluşan çok büyük bir ekosisteme sahibiz. Bu ekosistemle, yaklaşık 40 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam yaratıyoruz."

Tedarikçi yönetiminde birlikte çözüm geliştirmeyi esas alan stratejik ortaklıklar kurmaya önem verdiklerini belirten Aksoy, sadece fiyat odağıyla bakmayarak, kurumsal hassasiyetleri konusunda kendileriyle paralel düşünen ve hareket eden firmalarla çok daha fazla işbirliği yaptıkları bir çalışma biçimine geçtiklerini vurguladı.