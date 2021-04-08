DHA

ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreninde 'Tırmandığımız Tepe' adlı şiiri okumasıyla dikkatleri üzerine çeken, 23 yaşındaki genç şair Amanda Gorman bu kez de dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un kapağında yer aldı.

DHA'nın haberine göre Harvard Üniversitesi mezunu Amanda Gorman, Vogue dergisinin kapağına taşınan ilk şair oldu.

TIME DERGİSİNDE DE YER ALMIŞTI

Gorman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vogue dergisinin kapağında olan ilk şair olmaktan onur duydum. Siyahi bir tasarımcı giyerken bunu gerçekleştirmek ne büyük bir zevk" ifadelerine yer verdi.

Gorman okuduğu şiirin ardından şubat ayında Time dergisinin kapağında yer almıştı.

MİLYONLARCA DOLARLIK TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Gorman, Vogue dergisine verdiği demeçte yemin töreninin takibinde IMG Models ajansına kaydolmasının ardından pek çok teklifi geri çevirdiğini açıkladı.

Genç şair toplamda yaklaşık 17 milyon dolarlık anlaşmalara hayır dediğini çünkü teklifi getiren firmaların kendisine hitap etmediğini belirtti. Gorman, röportajda ayrıca vücudunun yerine fikirlerinin öne çıkması gerektiğinin altını çizdi.