2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Takım, tarihinde ikinci kez finale yükseldi. Milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

RAKİP SON ŞAMPİYON SIRBİSTAN

Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı 8 Eylül 2019 Pazar (bugün) saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol final maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.