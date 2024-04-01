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        Haberler Spor Voleybol Voleybol Efeler Ligi'nde play-off yarın başlayacak - Voleybol Haberleri

        Voleybol Efeler Ligi'nde play-off yarın başlayacak

        AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 12:15
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        AXA Sigorta Efeler Ligi'nin normal sezonunu ilk 4'te bitiren takımlarının "şampiyonluk" için mücadele edeceği play-off etabında ilk karşılaşmalar yarın yapılacak.

        Normal sezonu ilk dört sırada tamamlayan Halkbank, Fenerbahçe Parolapara, Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, 1-4 etabı oynamak için hak kazandı.

        Seride başarılı olanların finale yükseleceği Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart eşleşmelerinde ilk müsabakalar yarın oynanacak.

        Seride iki maçı kazanan takım finale yükselecek. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Play-off etabının ilk maçlarında kazanan takımlar finale yükselirken, mağluplar 3-4.'lük maçı yapacak.

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        Maç programı şöyle:

        2 Nisan Salı (Yarın)

        13.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        18.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

        5 Nisan Cuma (İkinci maçlar)

        14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

        8 Nisan Pazartesi (Üçüncü maçlar-gerekirse)

        14.00 Fenerbahçe Parolapara-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

        17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

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