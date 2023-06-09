Taner Savut, 1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.