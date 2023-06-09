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Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında hayatını kaybeden Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı. Başarılı teknik adam, bu hareketiyle gönülleri fethetti

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  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybetmişti.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Taner Savut, 12 yaşında İzmirspor altyapısında futbol kariyerine başlamış ve 48 yıllık spor hayatı, Hatay'daki depremle sona ermişti.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, çalışma arkadaşını unutmadı.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Taner Savut’un kızı Cansın Savut’un üniversite mezuniyet törenine katıldı. 
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Demirel’in mezuniyet töreninde genç kızı yalnız bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Savut'un kızları Volkan Demirel'in katıldığı mezuniyet töreninden fotoğraflar paylaştı.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    TANER SAVUT KİMDİR?

    Türk sportif direktör ve eski futbolcu Taner Savut 10 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi.

     
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Rizeli bir ailenin çocuğu olarak İzmir'de doğan Taner Savut, kariyerine 1994 yılında memleketi olan İzmirspor'da başladı ve 1997'de Fenerbahçe'ye katıldı.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Taner Savut, tek Avrupa maçını o yıl 29 Eylül'de oynadı ve kendi sahasında UEFA Kupası ilk turunda CSA Steaua Bucuresti'ye 2-1 yenildi.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Taner Savut, 1999'da Süper Lig takımlarından Göztepe'ye ve bir yıl sonra Siirtspor'a transfer oldu. 6 Mayıs 2001'de Gençlerbirliği karşısında 3-0 galibiyet aldı. Daha sonra 2011 yılına kadar Sakaryaspor, Alanyaspor ve Tokatspor'da forma giydi.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Savut, Temmuz 2022'de Hatayspor'a Sportif Direktör olarak katılmadan önce Manisa'da sportif direktörlük yapıyordu. 

     
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremlerinde Antakya Rönesans Rezidans isimli sitede yaşıyordu. 6 Şubat 2023 tarihinden 20 Şubat 2023 tarihine kadar haber alınamadı.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    20 Şubat 2023 tarihinde Adana'da bir ailenin kendi akrabası sanıp götürdüğü ve olmadığını anlayınca Savut'un ailesine haber vermesi ile yapılan dna testinde kardeşinin dna'sıyla %90 eşleşmesiyle cansız bedenine ulaşıldı.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Hatayspor, 21 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla Savut'un hayatını kaybettiğini doğruladı.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa
  • Volkan Demirel'den Taner Savut'a büyük vefa

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