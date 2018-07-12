Volkan Demirel eşi Zeynep Sever Demirel ile Bodrum'da

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Bodrum’daki evlerinde tatil yapıyor. Demirel’in tekne ve sahilde çekilen fotoğraflarında sırtındaki Japonca yazılmış dövme dikkat çekti