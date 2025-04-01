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        Haberler Magazin Volkan Konak'a veda

        Volkan Konak'a veda

        Kıbrıs'taki konseri sırasında sahnede geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede vefat eden Volkan Konak'a İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla veda edildi. Konak'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon / Maçka'ya nakledildi. Volkan Konak'ın büyük kızı Şimal Konak, babasının tabutunun camiye getirildiği anlarda baygınlık geçirdi

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 01.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:39
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        Volkan Konak'a veda
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        Volkan Konak, Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı. Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

        Volkan Konak'a İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazıyla veda edildi. Konak'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon / Maçka'ya nakledildi.

        Habertürk'ten Atakan Makar ile Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Volkan Konak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde zaman zaman izdiham yaşandı.

        Orhan Gencebay, Perihan Savaş, Şevval Sam, Erol Evgin, Kutsi, Sinan Özen, Ahmet Selçuk İlkan, Melek Baykal ve Berkay Şahin gibi ünlü isimlerin yanı sıra merhum şarkıcının hayranları, Volkan Konak'a son görevini yerine getirmek üzere Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti.

        Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın tabut başındaki feryadı yürekleri dağladı.

        Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak, cenaze töreninde dayanamayarak fenalaştı.

        Baygınlık geçiren Şimal Konak daha sonra ambulansa götürülerek sakinleştirilmeye çalışıldı.

        Volkan Konak'ın küçük kızı Derin Konak.

        Volkan Konak'ın sevenleri, barikatları devirip musalla taşının olduğu alana ulaşmaya çalıştı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkan Konak'ın cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gitti.

        Volkan Konak'ın kayınvalidesiyle kayınbabası gözyaşlarını tutamadı.

        VOLKAN KONAK HAKKINDA

        Volkan Konak, 1967'de Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Konak, müziğe olan ilgisiyle 1983’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988’de mezun olan Konak, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Halk Müziği üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991’de bu eğitimini başarıyla tamamladı.Kariyerinde 13 albüme imza atan Volkan Konak, 2006'da MÜ-YAP tarafından 'Altın Plak' ile ödüllendirildi.

        Volkan Konak 1992'de Selma Konak ile nikâh masasına oturdu. Çift, bu evlilikten dünyaya gelen çocuklarına 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdi. Konak, maddi imkânsızlıklar nedeniyle düğün yapamadığı eşine yıllar sonra gelinlik giydirerek Ağustos 2023'te nikâh tazelemişti.

        "BABAMIN YANINA YATACAĞIM DEMİŞTİ"

        Öte yandan Volkan Konak, daha önce vasiyetiyle ilgili hakkında çıkan "Küllerimi Karadeniz'e atın" dediği iddialarını "Vefat edince yatacağım yer belli. Maçka Konakoğlu Mezarlığı, ben babamın yanında yatacağım" sözleriyle yalanlamıştı.

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