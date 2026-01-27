Habertürk
Habertürk
        Volkan Konak'ın kuzenine attığı son mesaj yürek burktu

        Volkan Konak'ın, kuzenine yolladığı son mesaj yürek burktu

        Geçtiğimiz yıl sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın, vefat etmeden iki gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı mesaj ortaya çıktı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 09:21 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:21
        Son mesajı yürek burktu
        31 Mart 2025'te Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.

        Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı mesaj yürek burktu. Ercan Konak, Volkan Konak'ın mezar yerini çok sevdiğini belirterek, kendisine yolladığı mesajı paylaştı.

        Ercan Konak; "Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi" dedi. Ercan Konak, sonrasında sanatçının kendisine yolladığı son mesajı okudu.

        Volkan Konak, kuzenine yolladığı mesajda, kendi mezar yerinden bahsederek, şu ifadeleri kullanmış: Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun...

        #volkan konak
