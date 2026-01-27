31 Mart 2025'te Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçiren Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Konak, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile kabristanlığına defnedilmişti.

Volkan Konak'ın, vefatından iki gün önce kuzeni Ercan Konak'a attığı mesaj yürek burktu. Ercan Konak, Volkan Konak'ın mezar yerini çok sevdiğini belirterek, kendisine yolladığı mesajı paylaştı.

Ercan Konak; "Babam vefat etmişti. Bayramda mezarını ziyaret etmek için gelmiştim. Bir tepeden mezarlığın gözüktüğü bir fotoğraf çektim. Volkan ağabey Kıbrıs'taydı. Fotoğrafı, ona yolladım. Mezar yerini çok severdi" dedi. Ercan Konak, sonrasında sanatçının kendisine yolladığı son mesajı okudu.

Volkan Konak, kuzenine yolladığı mesajda, kendi mezar yerinden bahsederek, şu ifadeleri kullanmış: Yatarlar derin dümdüz, ben ruhumu o mekânda terbiye ettim. Gerçek orası... Ne mutlu oradaki sessiz çığlığı duyanlara... Ağabeyin, mezarlara iyi bakıyor oradakilerin hepsi benim kıymetlim, bilenlere selam olsun...