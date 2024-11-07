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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Volkswagen, ABD'de 114 binin üzerinde aracını geri çağıracak - Ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Volkswagen, ABD'de 114 binin üzerinde aracını geri çağıracak

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hava yastığıyla ilgili bir sorun nedeniyle ABD'de 114 bin 478 aracını geri çağıracağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 18:38 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:38
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        ABD'de 114 binin üzerinde aracını geri çağıracak
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        ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2017-2019 model Beetle, Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan araçlarını kapsadığı belirtildi.

        Açıklamada, Volkswagen'in toplamda 114 bin 478 aracını geri çağıracağı duyuruldu.

        Söz konusu araçlarda hava yastığıyla ilgili bir sorunun olduğu kaydedilen açıklamada, sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin, uzun süre yüksek mutlak nem, yüksek sıcaklık ve yüksek sıcaklık döngüsüne maruz kalması halinde itici gaz bozulması nedeniyle patlayabileceği ifade edildi.

        Açıklamada, şişiricinin patlamasının sürücüye veya diğer yolculara keskin metal parçalarının isabet etmesine ve ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #volkswagen
        #ABD
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