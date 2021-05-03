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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in 1 Nisan şakası başına bela açtı. Geçtiğimiz 1 Nisan haftasında, ABD pazarına özel olarak adını 'Voltswagen' şeklinde değiştirdiğini açıklayan Alman marka, borsada işlem gören hisselerinde yükselmeye yol açmıştı.

Her ne kadar, söz konusu açıklamanın 1 Nisan şakası olarak yapıldığı belirtilse de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) harekete geçti.

Alman yayın organı Spiegel'in şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, SEC Volkswagen'in 1 Nisan şakasının menkul kıymet yasasını ihlal edip etmediğine yönelik incelemelerde bulunuyor.

SEC'in soruşturmasında Alman üreticinin hisse fiyatının yapılan şakadan etkilendiği sonucu çıkarsa, Volkswagen yatırımcılarını bilinçli şekilde yanıltarak hisselerinde yapay artış yarattığı gerekçesiyle ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Volkswagen hisseleri yapılan şakanın gerçek sanılması ile ani yükselişe geçmiş, sonradan isim değişikliğinin 1 Nisan şakası olduğunun anlaşılması ile eski seviyesine geri dönmüştü.