VW'nin elektrikli ticarisi ortaya çıktı 0:00 / 0:00

Volkswagen, hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modeli olan ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, ID.Buzz, Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover'de, Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrikli Tahrik Platformunda (MEB) geliştirildi.

Markanın tamamen elektrikli otomobiller için geliştirdiği ilk ölçeklenebilir seri üretim platformu olan MEB'in, farklı modeller ve segmentler için temel oluşturduğu aktarıldı. MEB platformunun, geleceğin yeni modelleri için, yazılım ve teknolojinin daha da geliştirilmesine olanak tanıdığı bilgisi verildi.

Araçta yeni nesil sürüş asistanlarına yer verildiği açıklandı. Bu kapsamda, ID.Buzz'da, diğer araçlardan ve ulaşım altyapısından gelen sinyalleri kullanarak olası tehlikeleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilen yerel uyarı sistemi 'Car2X' yakın çevre ve tehlike uyarılarının standart olarak yer alıyor.

Ayrıca, yeni kendi kendine park etme ve yarı otonom sürüş asistanının en son sürümü gibi teknolojilerin de opsiyonel olarak sunulduğu belirtildi.

30 DAKİKADA ŞARJ OLUYOR

ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo modellerinde toplam 82 kWh enerji sağlayan yüksek voltajlı lityum iyon batarya bulunuyor. Batarya, arka aksa entegre edilmiş olan 150 kW'lık elektrik motorunu besliyor. Her iki aracın maksimum hızı elektronik olarak 145 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Aracın elektrikli motoru 310 Nm'lik maksimum tork üretiyor.

Bataryanın konumu sayesinde düşürülmüş olan ağırlık merkezi sayesinde aracın dinamizminde artış yakalandığı aktarılırken, ID. Buzz'ın dönüş dairesi çapının yaklaşık 11 metre olduğu açıklanıyor.

Öte yandan, elektrikli araçtaki lityum iyon batarya, 11 kW alternatif akımla (AC) şarj edilebildiği gibi, bir CCS konektörü aracılığıyla DC hızlı şarj istasyonunda 170 kW'a kadar artan bir güçte şarj edilebiliyor.

Bu şekilde şarj edildiğinde, bataryanın şarj seviyesi yaklaşık 30 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e yükseliyor.

TASARIMDA 'BULLI' ETKİSİ

Aracın tanıtımında konuşan Volkswagen yöneticileri, ID. Buzz’ın 1950'lerde yollara çıkan 'Bulli' modelinden esinlendiğini belirtirken, ID. Buzz versiyonlarının her ikisinin de T1'in (orijinal Bulli) stilistik unsurlarından yararlandığını açıkladı. Orijinal Bulli’de olduğu gibi ID.Buzz'ın da arkadan itiş özelliğine sahip olduğunu da aktaralım.

ID.Buzz’ın ve ID. Buzz Cargo 2 bin 988 mm'lik aks mesafesiyle mevcut Transporter T6.1 ile benzer değere sahip. Her iki versiyonun da uzunluğu 4 bin 712 mm olarak açıklanıyor. ID.Buzz'ın iki versiyonunun yüksekliği, spesifikasyona bağlı olarak, çatı anteni de dahil olmak üzere bin 937 mm veya bin 938 mm olarak açıklanıyor. Aracın Bin 985 mm'lik genişliği ise, T6.1'den 81 mm daha fazla olması ile dikkat çekiyor.

ID. Buzz üretimine bu yılın ilk yarısında başlanması ve sonbaharda Avrupa lansmanının gerçekleştirilmesi planlanıyor. ID. Buzz'ın, elektrikli araç regülasyon ve homologasyon süreçlerinin tamamlanmasına paralel olarak Türkiye pazarına sunulacağı da verilen bilgiler arasında.

ABİSİ TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

VW, ID. Buzz haricinde daha büyük boy elektrikli ticari araçlar üretmeyi de planlıyor. Öyle ki, bu modellerden birinin Türkiye'de Ford Otosan tarafından üretilmesi öngörülüyor.

Otosan, bundan 1 yıl önce Türk otomotiv tarihinin en büyük yatırımı olan 2 milyar euro tutarında yeni bir yatırım planı açıklamıştı.

Hayata geçireceği 'Yeni Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi' tesisi ile Kocaeli fabrikasını batarya dahil elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getirecek şirket, Ford ve VW'nin 2019 yılında yaptığı anlaşma kapsamında, Ford E-Transit haricinde Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari araç modelinin de üretimini de üstlenecek. Otosan tarafından elektrikli VW'nin, ID. Buzz'a göre daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Öte yandan, yerli elektrikli otomobili önümüzdeki yıl yollara çıkarmaya hazırlanan Togg da, hafif ticari model geliştirmek üzerine duruyor. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda, SUV ve sedan modeller haricinde, elektrikle çalışan hatchback, MPV ve hafif ticari otomobiller de üretebileceklerini söylemişti.

Avrupa ve Türkiye'de üreticiler elektrikli hafif ticari modeller üzerinde dururken, ABD pazarında ise markalar arasındaki elektrikli araç yarışı pick-up modeller üzerinden devam ediyor.