Otomobil sektörünün elektrikli ve SUV modellere kayması her geçen gün sedan modeller için daha büyük bir tehdit haline geliyor.

Bu kapsamda, markalar satışları gittikçe azalan sedan modelleri birer birer ürün gamında çıkartıyor. Toyota Avensis ve Honda Accord, önceki yıllarda düşük satış rakamları nedeniyle Avrupa pazarından çekilirken, Ford'un Mondeo modelinin ise yeni neslinde crossover olarak yoluna devam edeceği belirtiliyor.

Son olarak, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Passat modelinin de, 2023'ten sonra Avrupa ve ABD pazarlarında satışına son verebileceği öne sürüldü.

Automotive News Europe'a konuşan şirket kaynakları, Passat'ın sedan versiyonunun söz konusu iki pazardan çekilebileceğini fakat station wagonun özellikle Almanya'da satışına devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE KARARINDAN VAZGEÇMİŞTİ

Alman marka Passat'ın Avrupa versiyonunu Almanya'daki Emden fabrikasında üretiyor. Bu fabrikanın elektrikli modellere ayrılacak olması, Volkswagen'i Passat için yeni bir fabrika arayışına itmişti.

Bu doğrultuda 2019'da Manisa'da bir şirket kuran Volkswagen, Passat ve platform kardeşi Skoda Superb'in üretimini 1.4 milyar euro yatırımla Türkiye'ye kaydırmayı planlamıştı.

Fakat, Alman marka geçtiğimiz haftalarda flaş bir karar ile Türkiye kararından vazgeçtiğini ve Passat ile Superb için Slovakya'daki fabrikasının kapasitesini artıracağını duyurdu.

Volkswagen'in bu kararında, pandemi döneminde Avrupa'daki düşen satışların etkili olduğu belirtildi.

ELEKTRİKLİ SEDAN ÜRETECEK

Volkswagen Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Alman firma, Passat'ın Kuzey Amerika versiyonunu ürettiği ABD'deki Tennessee fabrikasında da önümüzdeki yıllarda Aero B modelini üretmeyi hedefliyor.

Passat'ın sedan versiyonun Avrupa'da satışının durdurulacağı iddia edilirken, modelin kardeşi Skoda Superb'in akıbeti hakkında ise henüz bir bilgi paylaşılmadığını belirtelim.