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        Haberler Ekonomi Otomobil Volkswagen, Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacak - Otomobil Haberleri

        Volkswagen, Rivian'a 5 milyar dolar yatırım yapacak

        Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 01:09 Güncelleme: 26.06.2024 - 01:11
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        Volkswagen'den Rivian'a 5 milyar dolar yatırım
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        Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Rivian ve Volkswagen Grubu'nun araç yazılım teknolojisi geliştirmek için ortak girişim kurmayı planladığı kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Volkswagen Grubu'nun başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian'a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

        Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirilen açıklamada, her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiği ifade edildi.

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        #volkswagen
        #haberler
        #ABD
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