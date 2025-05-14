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        Haberler Dünya Volodimir Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da yapılacak müzakereler öncesinde açıklamada bulundu. Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirten Ukrayna lideri, Ukrayna'nın buna göre ileri adımlara karar vereceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.05.2025 - 20:40 Güncelleme: 14.05.2025 - 20:48
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        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakereler öncesinde açıklamada bulundu.

        Zelenskiy, Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi beklediğini belirtirken, Ukrayna'nın daha sonrasında ne gibi adımlar atılması gerektiğine karar vereceğini ifade etti.

        Ukrayna lideri, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ise, görüşmelerden korkmadıklarını vurguladı.

        Zelenskiy, Pokrovsk ve Donetsk cephesindeki durumla ilgili bilgi verirken, Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerinde önleyici bir tedbir olarak operasyonlarını sürdürdüklerini belirtti.

        Zelenskiy, savaşın neden başladığını ve neden devam ettiğine ilişkin soruların cevaplarının ise Moskova'da olduğunu ifade etti.

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        UKRAYNA'DAN TÜRKİYE'NİN ROLÜNE ÖVGÜ

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'nin dünya diplomasisinin merkez üssü oluğunu belirterek "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de." ifadesini kullandı.

        Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.

        Bakan Fidan'a, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Sybiha, "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de. Bunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Sybiha, Ukrayna olarak barıştan yana olduklarını belirterek savaşı sonlandırmak yönünde tam ve kalıcı bir ateşkes için derhal ve koşulsuz hazır olduklarını ifade etti.

        Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ateşkesi reddetmekten ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşmeden kaçınmaktan vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

        Sybiha, mesajında, "Anlamlı bir barış sürecini ilerletmenin yolları hakkında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Meslektaşıma desteği ve değerli görüşleri için minnettarım." dedi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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