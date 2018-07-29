VPS - Lahti karşılaşma önü

Finlandiya Veikkausliiga heyecanı devam ediyor. VPS, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Lahti takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Maç öncesi VPS 33 puanla 4. sırada, Lahti 32 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi VPS, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lahti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 587. İddaa'da VPS kazanır 2.10, berabere biter 2.80, Lahti kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

VPS önceki hafta Jyvaskyla JK mücadelesinde 2-0 yenildi.

Lahti ise HIFK Helsinki maçında 2-1 kazandı.

VPS, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. VPS, kendi sahasında 15 gol attı, 10 gol yedi.

Lahti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lahti, 6 gol atarken 7 gol yedi.

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