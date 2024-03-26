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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama VR ile interaktif alışveriş deneyimi - Teknoloji Haberleri

        Sanal evrende interaktif alışveriş

        Teknosa, sektöründe ilk kez sanal evren konseptini hayata geçirdiğini duyurdu. Sanal evrende interaktif alışveriş deneyimi ile kullanıcıların web, mobil veya VR ile deneyimledikleri ürünleri mağazadan veya online platformdan alabildikleri belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 10:20 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:20
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        VR ile interaktif alışveriş deneyimi
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        Önde gelen teknoloji marketlerinden Teknosa sanal ortamda interaktif bir alışveriş deneyimi sunmaya başladığını duyurdu. Şirket CEO’su Sitare Sezgin’in katılımıyla tanıtılan konseptin, kullanıcılara sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle interaktif bir alışveriş deneyimi sunduğu belirtildi. Kullanıcılar, web, mobil ve VR platformlarında sanal ortamda deneyimledikleri ürünleri mağazadan veya online platformdan satın alma fırsatı bulurken, platforma özel tasarlanan oyunla hem keyifli vakit geçiriyor hem de indirim çeki kazanıyor.

        Hizmetin Türkiye’de sektöründe bir ilk olduğu vurgulanırken, kullanıcılara interaktif bir alışveriş deneyimi sunan sanal evren konsepti, "Keşif Evi" ve "Oyun Vadisi" adlı iki farklı dünyada zenginleştiği belirtildi.

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        FARKLI BÖLÜMLERDE GEZİNME

        Sanal evrenin “Keşif Evi” bölümü, ev ortamıyla müşterilere ürünleri sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Kullanıcılar salon, banyo ve oyun odasını içeren evde ‘Zen Salonu’, ‘Huzur Banyosu’ ve ‘Macera Odası’ gibi alanlarda Teknosa'nın farklı ürünlerini online olarak deneyimleyebiliyor. Tüketiciler sanal ortamda deneyip beğendikleri ürünleri mağazadan veya online platformdan satın alma imkanına sahip oluyor. Sanal evrendeki “Oyun Vadisi” ise hem web hem de VR platformları için özel olarak tasarlanmış oyun deneyimleri sunarak, kullanıcılara eğlenceli bir atmosfer yaşatıyor. VR’da “Tehlikeli Vadi”, web’te “Doğaya Kaçış” adlı oyunları başarıyla tamamlayanlara özel indirim çekleri hediye ediliyor.

        “DENEYİM TRENDİ İLE TEKNOLOJİ BİR ARADA”

        Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, tüm dünyada yükselen deneyim odaklı perakende trendini teknolojik gelişmelerle sahiplendiklerini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’nin en yaygın mağaza ağına sahip teknoloji perakende şirketiyiz. Mağazalarımız bizim deneyim merkezlerimiz. Müşterilerimiz için teknoloji ürünlerine dokunmak, deneyimlemek önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı yeni teknolojilerle birleştirerek, sanal evren konseptini hayata geçirdik. Sanal evren, müşterilerimize interaktif ve gerçekçi bir alışveriş deneyimi sunarak, ürünleri daha yakından tanıma, deneme ve keşfetme imkanı sunuyor. Bu etkileşimli deneyimin tüketicilerin satın alma kararlarını daha bilinçli bir şekilde vermelerine de yardımcı olacağına inanıyoruz. Müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirmek ve daha etkileşimli bir sanal alışveriş ortamı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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