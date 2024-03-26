VR ile interaktif alışveriş deneyimi

Önde gelen teknoloji marketlerinden Teknosa sanal ortamda interaktif bir alışveriş deneyimi sunmaya başladığını duyurdu. Şirket CEO’su Sitare Sezgin’in katılımıyla tanıtılan konseptin, kullanıcılara sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle interaktif bir alışveriş deneyimi sunduğu belirtildi. Kullanıcılar, web, mobil ve VR platformlarında sanal ortamda deneyimledikleri ürünleri mağazadan veya online platformdan satın alma fırsatı bulurken, platforma özel tasarlanan oyunla hem keyifli vakit geçiriyor hem de indirim çeki kazanıyor.

Hizmetin Türkiye’de sektöründe bir ilk olduğu vurgulanırken, kullanıcılara interaktif bir alışveriş deneyimi sunan sanal evren konsepti, "Keşif Evi" ve "Oyun Vadisi" adlı iki farklı dünyada zenginleştiği belirtildi.

REKLAM FARKLI BÖLÜMLERDE GEZİNME Sanal evrenin “Keşif Evi” bölümü, ev ortamıyla müşterilere ürünleri sanal ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Kullanıcılar salon, banyo ve oyun odasını içeren evde ‘Zen Salonu’, ‘Huzur Banyosu’ ve ‘Macera Odası’ gibi alanlarda Teknosa'nın farklı ürünlerini online olarak deneyimleyebiliyor. Tüketiciler sanal ortamda deneyip beğendikleri ürünleri mağazadan veya online platformdan satın alma imkanına sahip oluyor. Sanal evrendeki “Oyun Vadisi” ise hem web hem de VR platformları için özel olarak tasarlanmış oyun deneyimleri sunarak, kullanıcılara eğlenceli bir atmosfer yaşatıyor. VR’da “Tehlikeli Vadi”, web’te “Doğaya Kaçış” adlı oyunları başarıyla tamamlayanlara özel indirim çekleri hediye ediliyor.