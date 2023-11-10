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        Haberler Sağlık Vücuttaki virüsleri ısırarak aktif hale getiren "Vampir virüs" keşfedildi

        Vücuttaki virüsleri ısırarak aktif hale getiren "Vampir virüs" keşfedildi

        ABD'de yeni yapılan araştırmaya göre ilginç bir şekilde çoğalan virüs keşfedildi. "Vampir virüs" vücutta yer alan virüsleri ısırarak aktif hale getirebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:08
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        Bilim insanları, ABD'nin Missouri ve Maryland eyaletlerinden alınan toprak numunelerinde "vampir virüslerin" varlığını ortaya koydu. Bilim dünyasını şaşırtan bulgulara göre vampir virüsler başka virüslere saldırarak çoğalıyor.

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        VAMPİR VİRÜS DİĞER VİRÜSE BAĞLANMAK İÇİN FARKLI BİR YOL KULLANIYOR

        Ayrıca vampir virüslerin başka virüslerde görülmemiş farklı bir stratejisi var. Vampir virüsler hayatta kalabilmek için başka virüsleri kopyalamıyor onları ısırıyor. Bu nedenle virüsün ismine vampir demeye başladılar.

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        Virüsler normalde DNA ve RNA taşıyan hücre dışında canlı kalamazlar. Virüsün etkin kalabilmesi için konakçıya (bakteri veya yardımcı virüs) girmesi gerekir. Daha sonra hücreye ulaşır. Tam bu noktada vampir virüslerin bu işlemi yaparken farklı bir yöntem uyguluyor.

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        ISIRARAK BAĞLANIYOR

        Maryland Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar vampir virüse "MiniFlayer" adını verdi. MiniFlayer'ı hücreye yerleştirdiklerinde "MindFlayer" ismini verdikleri başka bir virüse bağlanıp ısırdığını gözlemlediler.

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        Araştırmacılar bir virüsün başka bir virüse daha önce böyle bağlandığını görmediklerini belirttiler. Vampir virüse dair çalışmalar hala sürüyor.

        Kaynak: GIZMODO

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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