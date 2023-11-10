Vücuttaki virüsleri ısırarak aktif hale getiren "Vampir virüs" keşfedildi

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VAMPİR VİRÜS DİĞER VİRÜSE BAĞLANMAK İÇİN FARKLI BİR YOL KULLANIYOR

Ayrıca vampir virüslerin başka virüslerde görülmemiş farklı bir stratejisi var. Vampir virüsler hayatta kalabilmek için başka virüsleri kopyalamıyor onları ısırıyor. Bu nedenle virüsün ismine vampir demeye başladılar.