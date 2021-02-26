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İstanbul'un 4 ilçesinde korona eğlencesi!

Yurt genelinde yaşanan vaka artışına ve yapılan onca uyarıya rağmen İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane ve Maltepe ilçelerinde gençlerin koronavirüse rağmen yaptığı asker eğlencesi kameralara yansıdı. Görüntüler, izleyenleri "pes" dedirtti

SKANDAL| Son dakika: İstanbul'da koronayı hiçe sayıp halay çektiler
İstanbul'un 4 ilçesinde korona eğlencesi!
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DHA

İstanbul'un farklı noktalarında asker eğlencelerinde tedbirlerin ihlal edildiği görüntüler ortaya çıktı. Bağcılar'ın farklı mahallelerinde toplanan gençler, koronavirüse rağmen asker eğlencesi düzenledi. Sokakta düzenlenen meşalelerin yakıldığı eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

MASKEYİ HALAYDA MENDİL YAPTILAR

DHA'da yer alan habere göre bir grubun düzenlediği eğlencede ise maskenin, halayda mendil olarak kullanılması dikkat çekti. Başka bir adreste yapılan eğlencede ise halay çeken grup, polisin gelmesi ile kaçmaya başladı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA YOLU KAPATTILAR

Bayrampaşa'da ise bir grup, yaptığı eğlencede yolu kapattı. Asker eğlencesi için konvoy yapan grup, yolu kesti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

KAĞITHANE'DE HALAY ÇEKTİLER

Kağıthane'de ise toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Meşalelerin de yakıldığı eğlence, yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

MALTEPE'DE DE TOPLANDILAR

Maltepe'de de manzara aynıydı. Asker eğlencesi için toplanan grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti.

İnsanların şaşkın bakışları arasında gençler eğlencelerine devam etti.

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