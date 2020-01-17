Reuters

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW),Çinli elektrikli araç bataryası üreticisi Guoxuan'un yüzde 20'sini satın almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Reuters'un haberine göre, Çin'de 2025 yılı itibarıyla yılda 1.5 milyon adet elektrikli araç satmayı hedefleyen Volkswagen, ürün portföyünü elektrikli araçlara çevirmek için hummalı bir çalışma içinde.

Şirket Guoxuan'u satın alarak Çin'de elektrikli araç üretme ve tedarik zinciri kurma çalışmalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Bu anlaşma ile Volkswagen ilk defa Çinli bir batarya üreticisinin hisselerine doğrudan sahip olacağı aktarılıyor.

Öte yandan, Çin'deki en büyük yabancı otomobil üreticisi olan Volkswagen'in, Shenzhen borsasına kote olan Guoxuan'ın hisselerini iskontolu tahsisli satış yoluyla satın almayı planladığı bildirildi.

Guoxuan'ın piyasa değerinin 2.8 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında yüzde 20 payın değeri 560 milyon dolara denk geliyor.

Pay alım sözleşmesinden sonra Volkswagen yüzde 20 oranındaki hissesi ile Çinli batarya üreticisinin en büyük ikinci hissedarı

olacak.

Guoxuan'ın en büyük hissedarı ise yüzde 25 pay ile Zhuhai. Çin'deki orta ölçekli batarya üreticileri arasında yer alan

Guoxuan, büyüklük sırasında CATL ve BYD'yi takip ediyor.