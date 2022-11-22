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Ofise elektrikli 'otomobil' getirdi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), elektrikli otomobillerindeki teknolojiyi ofise taşıdı. Markanın geliştirdiği elektrikli çalışma koltuğu, saatte 20 kilometre hız yapabiliyor ve tek bir şarjla 12 kilometre yol gidebiliyor. Otomobil lastiklerine benzer lastikler ve jantlar ile gelen koltukta, korna, sinyal, stop lambası ve led farlar gibi otomobillere has özellikler yer alıyor

VW ofise elektrikli 'otomobil' getirdi
Ofiste 20km/s hız!
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HABERTURK.COM

Otomotiv endüstrisinde zaman zaman ortaya çıkan otomobilden farklı ürünlere bir yenisi eklendi.

Son olarak, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), elektrikli bir çalışma koltuğu geliştirdi.

5 tekerlekli ofis koltuğu prototipinde elektrikli otomobillerindeki teknolojiyi kullanan VW, koltuğu kullananların markanın elektrikli otomobilini kullanıyormuş hissini yaşamasını hedefliyor.

Markanın Norveç'teki ticari araç departmanı tarafından tasarlanan koltukta, dikkat çeken özellikler bulunuyor.

Buna göre, korna sisteminin bulunduğu koltukta, kullanıcı müzik dinleyebiliyor ve hareket halinde sinyal verebiliyor. Koltukta stop lambası ve led farlar da bulunuyor.

Alüminyum malzemeden üretilen koltukta, otomobil lastiklerine benzer lastikler ve jantlar yer alıyor.

20 KM/S HIZA ÇIKABİLİYOR

Öte yandan saatte 20 kilometre hız yapabilen koltuk, bu değer ile birlikte elektrikli scooterlar ile yarışıyor.

VW'nin elektrikli koltuğu tek bir şarjla 12 kilometre menzile sahip.

Koltuğa yönlendirmek için ise direksiyon yerine ayakla kontrol edilen pedallar bulunuyor.

Elektrikli koltuğun kol dayama kısmında yer alan led ekrandan ise, geri görüş kamerası ve koltuğun fonksiyonları hakkındaki bilgilere ulaşılabiliyor.

Otomobillerdeki gibi sensörler ile donatılan koltuk, hareket halinde herhangi bir engel ile karşılaşılması durumunda da kullanıcısını uyarıyor.

Satışa sunulması planlanmayan elektrikli koltuk, VW'nin Norveç'teki bayilerinde kullanıcılar tarafından deneyimi için hazır bulunacak.

ALIŞVERİŞ ARABASI GELİŞTİRMİŞTİ

Otomobil teknolojilerini farklı araçlara entegre etme fikri, farklı üreticiler tarafından da uygulanıyor.

ABD'li otomobil üreticisi Ford, bundan 3 yıl önce sensör teknolojisine yer verdiği bir alışveriş arabası tanıtmıştı.

Kendine kendine durabilen alışveriş arabasının, Ford'un binek otomobillerindeki otonom güvenlik donanımına sahip olduğu belirtilmişti.

O dönem yapılan açıklamada, sensörlerden gelen bilgileri algılayan Ford'un alışveriş arabasının, bu sayede önüne çıkan rafları, müşterileri ve tezgahları algılayabildiği bildirilmişti.

Benzerlerinden farklı bir tasarıma sahip alışveriş arabası, otoparklardaki eğimli yüzeyde başı boş haldeyken otomobillere çarpmanın da önüne geçebiliyor.

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