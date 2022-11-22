Ofiste 20km/s hız!

Son olarak, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), elektrikli bir çalışma koltuğu geliştirdi.

Buna göre, korna sisteminin bulunduğu koltukta, kullanıcı müzik dinleyebiliyor ve hareket halinde sinyal verebiliyor. Koltukta stop lambası ve led farlar da bulunuyor.

Alüminyum malzemeden üretilen koltukta, otomobil lastiklerine benzer lastikler ve jantlar yer alıyor.

20 KM/S HIZA ÇIKABİLİYOR

Öte yandan saatte 20 kilometre hız yapabilen koltuk, bu değer ile birlikte elektrikli scooterlar ile yarışıyor.

VW'nin elektrikli koltuğu tek bir şarjla 12 kilometre menzile sahip.

Koltuğa yönlendirmek için ise direksiyon yerine ayakla kontrol edilen pedallar bulunuyor.

Elektrikli koltuğun kol dayama kısmında yer alan led ekrandan ise, geri görüş kamerası ve koltuğun fonksiyonları hakkındaki bilgilere ulaşılabiliyor.