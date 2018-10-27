WAC - St. Polten düellosu

Avusturya Bundesliga maçında WAC ile St. Polten, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. 15 puanlı WAC 5. sırada bulunuyor, St. Polten 21 puana sahip ve 2. sırada. WAC, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. St. Polten son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 457. İddaa'da WAC kazanır 1.55, berabere biter 3.50, St. Polten kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

WAC son hafta oynanan Rapid Vienna maçında 0-0 berabere kaldı.

St. Polten, Admira Wacker karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan WAC, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

St. Polten, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. St. Polten, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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