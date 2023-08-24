Wagner lideri Prigojin kimdir, öldü mü? Yevgeni Viktoroviç Prigojin son durumu...
Rusya'da geçtiğimiz hafta çıkan Wagner isyanı sonrası dünya gündemine oturan Wagner lideri Yevgeni Viktoroviç Prigojin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da düşürülen uçakta öldüğü iddialarıyla gündem olmuş durumda. Söz konusu duruma ilişkin son bilgileri ve Prigojin'in hayat hikayesi hakkında detayları bir araya getirdik...
Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı girişimi ile dünya genelinde büyük yankı uyandıran Wagner lideri Yevgeni Viktoroviç Prigojin'in akıbeti gündem olmuş durumda. Moskova'da düşürülen bir özel jette bulunduğu iddia edilen Prigojin hakkındaki ayrıntıları derledik!
PRIGOJIN ÖLDÜ MÜ?
Prigojin’in Moskova yakınlarında düşen bir özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanmasının ardından öldüğü tahmin ediliyor.
Eski CIA Moskova istasyon şefi Daniel Hoffman ise Prigojin’in ölümünün 'Putin'in emriyle' olduğunu söyledi.
PRIGOJIN KİMDİR?
Yevgeni Viktoroviç Prigojin 1 Haziran 1961 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Leningrad'ta dünyaya geldi. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile biliniyordu. Putin'in aşçısı lakabıyla tanındı. Rus liderin hem aşçısı hem sağ kolu oldu.
1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi. Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı.
Cezavinden çıktıktan sonra Sen Petersburg'da sosisli sandviç satmaya başladı. bu işi için zincir stantlar açtı. birkaç yıl sonraysa kentte lüks restoranların sahibi haline geldi.Bu restoranları sayesinde Rusya'nın zengin ve elit kesimiyle tanıştı. Neva nehrinde bir tekneyi de lüks bir restorona dönüştürdü. Bu restoran Vladimir Putin'in en sevdiği mekanlardan biri haline geldi. Öyle ki Putin, Devlet Başkanı olduğunda yabancı konuklarını buraya yemeğe getirmeye başladı.
Prigojin, Putin ile 2000 yıllında dönemin Japonya Başbakanı Yoshiro Modi'yi restoranına yemeğe getirdiğinde tanıştığını söylüyor.
Yıllar içinde Prigojin'in yemek firması Kremlin'e hizmet vermeye başladı. Bu dörnemde Yevgeni Prigojin, Putin'in Şefi lakabını aldı. Rus ordusu ve devlet okullarına da yemek sağlamak için ihaleler kazandı.
2014'teyse Prigojin'in sadece yemek işleriyle uğraşmadığı ve sıradan bir işadamı olmadığı ortaya çıktı. Ukrayna'nın Rusya'yı ilk işgalinde Prigojin'e bağlı paralı askerlerin Donbas'ta Ukrayna güçleriyle savaştıkları konuşulmaya başlandı.
Bu paralı asker grubunun ismi Wagner'di. Prigojin grubu kurarken Nazi Almanyası'ndan esinlenmişti.
Wagner, Kremlin'in hedeflerini yerine getiren bir güce dönüştü. Sadece Ukrayna'da değil Afrika genelinde de etkiliydi.
Suriye'de Beşşar Esad rejimini desteklerken Mali'de Fransa'nın etkisini azaltmak için faaliyetler yürüttü.
Prigojin, 2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdalahede ettiği yönündeki iddiaların da kilit isimdi.
Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.