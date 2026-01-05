Wagner Pina: Fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi
Trabzonspor'un oyuncularından Wagner Pina, Süper Kupa yarı finalinde 4-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından, "Fırsatları değerlendirsek farklı olabilirdi" dedi.
Giriş: 05.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:06
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, açıklamalarda bulundu.
"FIRSATLARI DEĞERLENDİRSEK FARKLI OLABİLİRDİ"
"Yediğimiz ilk iki gole kadar iyi oynuyorduk, dengemizi kaybettik. İkinci yarı iyi başladık, fırsatları değerlendirebilsek, farklı olabilirdi. Galatasaray ise fırsatları değerlendirdi."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ