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Wakanda ne demek, ne anlama geliyor? Survivor Steven Salam'ın söylediği Wakanda nerede?

Wakanda Forever ne demek? Sorusu merak konusu oldu. Survivor 2021 yarışmacılarından Steven Salam'ın sevinirken söylediği 'Wakanda Forever' anlamı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Wakanda ne demek, ne anlama geliyor? Survivor Steven Salam'ın söylediği Wakanda nerede? Detaylar haberimizde...

Wakanda ne demek, ne anlama geliyor? Survivor Steven Salam'ın söylediği Wakanda nerede?

Wakanda hayali biri ülkedir ve Afrika'da yer alır. Wakanda, geçmişini ve kültürünü daha da genişleten 2018 yapımı Kara Panter filminde öne çıkıyor. Wakanda Forever ise bir tür selamlaşmadır. Peki, Wakanda Forever ne demek? Wakanda Forever ne anlama geliyor? İşte detaylar...

WAKANDA FOREVER NE DEMEK?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

WAKANDA FOREVER NE ANLAMA GELİYOR?

Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor. Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur.

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