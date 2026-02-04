Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.875,32 %1,87
        DOLAR 43,5117 %0,06
        EURO 51,5007 %0,17
        GRAM ALTIN 7.113,95 %2,96
        FAİZ 34,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 123,08 %3,57
        BITCOIN 76.154,00 %0,02
        GBP/TRY 59,7086 %0,18
        EUR/USD 1,1833 %0,12
        BRENT 67,89 %0,83
        ÇEYREK ALTIN 11.631,30 %2,96

        Walmart'ın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

        ABD'li perakende devi Walmart'ın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 09:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Walmart'ın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri, ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa süre içinde yüzde 1,6 yükselerek 126 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Bu yükselişle birlikte Walmart'ın piyasa değeri geçici olarak 1 trilyon doların üzerine çıkarken, şirket tarihinde ilk kez bu eşiği aşmış oldu.

        Walmart hisseleri, Türkiye saati ile 18.00 itibarıyla 125,41 dolardan işlem görürken, şirketin toplam piyasa değeri 999 milyar dolar seviyesine geriledi.

        Mevcut hisse fiyatıyla Walmart, ABD'nin en değerli onuncu halka açık şirketi konumunda yer alıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!