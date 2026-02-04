Walmart'ın piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri, ABD'de piyasaların açılmasının ardından kısa süre içinde yüzde 1,6 yükselerek 126 dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu yükselişle birlikte Walmart'ın piyasa değeri geçici olarak 1 trilyon doların üzerine çıkarken, şirket tarihinde ilk kez bu eşiği aşmış oldu.

Walmart hisseleri, Türkiye saati ile 18.00 itibarıyla 125,41 dolardan işlem görürken, şirketin toplam piyasa değeri 999 milyar dolar seviyesine geriledi.

Mevcut hisse fiyatıyla Walmart, ABD'nin en değerli onuncu halka açık şirketi konumunda yer alıyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.