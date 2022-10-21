AYRILIK AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından ayrılık konusuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."