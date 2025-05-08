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        Haberler Magazin Wanda Nara'dan manidar paylaşım: Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan manidar paylaşım: Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim

        Mauro Icardi, olaylı boşanmasının ardından 48 gün sonra oyuncu China Suárez ile Miami'de nişanlandı. Bu gelişme sonrası eski eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi; "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim ama her zaman her şeyin üstesinden geliyorum..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 08.05.2025 - 18:49
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        "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim"
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        Çalkantılı bir ilişki yaşayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği, 21 Mart'ta Milano'da resmen sona ermişti. İki çocuk sahibi çiftin ayrılığına, geçtiğimiz yıl aldatma ve şiddet iddiaları damga vurmuştu.

        Boşanma sürecinde Mauro Icardi'nin gönlünü Arjantinli oyuncu ve model China Suárez'e kaptırmasıyla yeni bir sayfa açıldı. İlişkileri hızla ilerleyen ikili, son tatillerinde romantik bir adım atarak nişanlandılar.

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        Bu gelişmenin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte bir paylaşım yaparak altına, "Hayat devam ediyor ve bazen güçlü değilim ama her zaman her şeyin üstesinden geliyorum" notunu düştü. Takipçileri, bu paylaşımın Icardi ve China Suárez'in nişanına yönelik bir gönderme olduğunu düşündü.

        Öte yandan, Wanda Nara geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden kendisinden genç rapçi sevgilisi L-Gante ile bir kez daha ayrıldığını duyurmuş ve "Hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #China Suarez
        #Wanda Nara
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