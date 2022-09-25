BU SERVET BÖLÜNECEK

Bu anlaşma dahilinde 29 yaşındaki forvetin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı.

Icardi'nin eşine devrettiği mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor. Bu konu ile ilgili iki taraftan da şu ana dek bir açıklama gelmedi.