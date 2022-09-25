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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Mauro Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Wanda Nara, ‘Niye ayrıldın' diye sitem eden hayranlarına “Evet acıtıyor! Ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün” cevabını verdi

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  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklayan Wanda Nara, sosyal medyada bu karar yüzünden kendisini eleştiren hayranlarına cevap verdi. 
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Nara, "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım.Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" karşılığını verdi. 

     
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Wanda Nara'nın avukatı da Arjantin'de katıldığı bir programda müvekkilinin doğru karar verdiğini savundu.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Avukat Ana Rosenfeld, ayrılık kararının kesin olduğunu belirterek, "Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı. Wanda Nara bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak. Her şeyin iyi olacağına hayranlarının güvenmesini istiyor. Bu karar da çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar" ifadesini kullandı.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    BU SERVET BÖLÜNECEK

    Arjantin basını, ayrılan çiftin mal paylaşımının hayli zor olacağını dile getirdi. 
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    İkilinin 10 yılda edindiği mal varlığı ise şöyle sıralandı:
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    World Marketing Football'un %100'ü Wanda Nara'ya ait.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Mauro Icardi'nin M19 markası.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Wanda Kozmetik.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade).
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Arjantin'de 5 ev.

     
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    İtalya'da 4 daire
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Como Gölü'nde bir villa.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Galliate kırsalında bir villa.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    FLAŞ İDDİA

    Öte yandan Arjantin basınından TyC Sports flaş bir iddia ortaya attı. Habere göre Wanda Nara ve Mauro Icardi, 2021 yılında bir anlaşma imzaladı.
  • Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin ardından ilk sözler - Servet bölünecek- GS haberleri

    Bu anlaşma dahilinde 29 yaşındaki forvetin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı.

    Icardi'nin eşine devrettiği mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor. Bu konu ile ilgili iki taraftan da şu ana dek bir açıklama gelmedi.

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