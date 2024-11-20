Mauro Icardi'nin babası: Endişeliyim
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, oğlunun bitme noktasına gelen evliliği ve sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yaşananlar, gündemdeki yerini koruyor. Nara'nın, henüz Icardi ile henüz boşanmadan Rapçi L - Gante ile aşk yaşama başlaması büyük yankı uyandırmıştı.
Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından, Wanda Nara da geçtiğimiz günlerde 'cinsiyete dayalı şiddet' suçlamasıyla Icardi'den şikâyetçi olmuştu.
Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi, sessizliğini bozarak America TV'ye açıklamalarda bulundu.
Juan Carlos Icardi; "Mauro ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam" dedi.
Torunlarıyla ilgili soruyu ise "Torunlarımı uzun zamandır göremedim" şeklinde cevapladı.
Juan Carlos, oğlu Icardi'nin yaşadığı sakatlık hakkında da; "Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor" diye konuştu.
"BENİ APTAL GİBİ GÖSTERDİ"
Arjantin'de yayınlanan Socios programına yaptığı açıklamalarda; Türkiye'de ve dünya basınında yer alan şiddet iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mauro Icardi; "Hepsi bir Wanda operasyonu. Ben kesinlikle hiçbir zaman şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve elbette haklarım var. Wanda, ona yazdığım mesajı sosyal medya hesabından paylaştığında beni tüm dünyanın önünde bir aptal olarak ifşa etti ve bu da psikolojik bir şiddettir" açıklamasını yapmıştı.
Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanmıştı.