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        Haberler Magazin Wanda Nara İstanbul kumsalına sere serpe uzandı! Ünlü modelin bikinili pozu gündem oldu!

        Wanda Nara İstanbul kumsalına sere serpe uzandı! Ünlü modelin bikinili pozu gündem oldu!

        Galatasaray'ın dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye yerleşti. Ünlü model denize girmek için halk plajına gitti. O anlarda verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 10:24
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        Galatasaray’ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara İstanbul’da halk plajına gitti. Ünlü model bikinili pozlarını Instagram’dan sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Wanda Nara’nın bikinili pozları…

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        Çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşen Wanda Nara, sık sık İstanbul turuna çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Eminönü'ne giden ünlü model son olarak Ayasofya'ya gitti.

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        İstanbul'un mimari yapısından çok etkilendiğini söyleyen Wanda Nara, halk plajına giderek denize girdi. Ünlü model o anlardan çekilen bikinili pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Wanda Nara'nın bikinili pozlarına takipçilerinden 632 bin beğeni ve 4 binin üzerinde yorum geldi. Icardi'nin sevenleri de gönderilerin altına hücum etti.

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        İşte Wanda Nara'nın bikinili pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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