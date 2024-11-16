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        Haberler Magazin Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante'nin hesabı açıldı - Magazin haberleri

        L - Gante'nin hesabı açıldı

        Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante'in sosyal medya hesabını kapattırmıştı. L - Gante, sosyal medyaya döndü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 16.11.2024 - 10:28
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        Mauro Icardi, Wanda Nara ve L - Gante arasında yaşananlar günlerdir konuşulmaya devam ediyor.

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        Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmadan Rapçi L - Gante ile aşk yaşamaya başlaması sonrasında Galatasaraylı taraftarlar, eski yengelerine büyük tepki göstermişti.

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        Galatasaraylı taraftarlar, Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikâyet yağdırarak kapattırmıştı. L - Gante, daha sonra, Wanda Nara'nın açtığı canlı yayında; "En büyük Fenerbahçe" diyerek sosyal medya hesabını şikâyet eden Galatasaraylı taraftarlara göndermede bulunmuştu.

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        L - Gante, 5.6 milyon takipçili Instagram hesabını sonunda açtırdı.

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        Sosyal medyaya dönen Rapçi, paylaşımlardında sevgilisi Wanda Nara ile yer aldığı fotoğrafa da yer verdi.

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        L - Gante, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe formasıyla bir programa katıldı. Rapçi, yakında İstanbul'da konser vermek istediğini ifade etti.

        #L - Gante
        #Wanda Nara
        #mauro icardi
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