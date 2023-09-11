Haberler Magazin Wanda Nara'nın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı! Görenler tanıyamadı!

Wanda Nara'nın yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı! Görenler tanıyamadı! Galatasaray'ın gözde futbolcularından Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu. Ünlü model ve sunucunun estetik operasyonlar geçirmeden önceki halini görenler, tanımakta güçlük çekti. İşte Wanda Nara'nın estetiksiz hali... Habertürk Giriş: 11.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:24 facebook

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, estetiksiz haliyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Wanda'nın yıllar içerisindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı.

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Icardi ile evlenmeden önce Arjantin'de düzenlenen TV programlarına katılan ve eğlence dünyasında tanınan bir isim olan Wanda Nara, bir dönem modellik yaptı ve dizilerde boy gösterdi.