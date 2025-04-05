Wanda Nara, sevgilisinin yaş gününü kutladı

Mauro Icardi ile resmi olarak yollarını ayıran Wanda Nara, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli rapçi L-Gante’nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle kutladı. Nara, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflarına; "25'inci yaş günün kutlu olsun aşkım" notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram