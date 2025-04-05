Wanda Nara, sevgilisinin yaş gününü kutladı
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, Arjantinli rapçi sevgilisi L-Gante'nin 25'inci yaş gününü kutladı
Giriş: 05.04.2025 - 19:45 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:45
Mauro Icardi ile resmi olarak yollarını ayıran Wanda Nara, bir süredir birlikte olduğu Arjantinli rapçi L-Gante’nin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle kutladı. Nara, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflarına; "25'inci yaş günün kutlu olsun aşkım" notunu ekleyerek duygularını dile getirdi.
Fotoğraflar: Instagram
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