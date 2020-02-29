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İdlib'de Türk askerlerine yönelik düzenlenen ve 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından Washington'da ABD Dışişleri ile Pentagon arasında Patriot anlaşmazlığı yaşandığı iddia edildi.

Politico'nun konuya hakim 4 farklı kaynağa dayandırdığı habere göre, Dışişleri Bakanlığı adına görev yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Savunma Bakanlığı'na Türkiye'ye Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin gönderilmesi için baskı yapıyor.

Pentagon yetkililerinin ise böyle bir hamleyi 'pervasız' olarak niteledikleri ve küresel sonuçlarından endişe ettikleri iddia ediliyor. Konuyla ilgili bilgi veren bir Dışişleri yetkilisi Politico'ya, Pentagon'un böyle bir hamlenin kötü örnek oluşturabileceğini ve Ruslar ile rejimin sahadaki hesaplarını da değiştiremeyebileceğini düşündüğünü söyledi.

Türkiye daha önce ABD'den güney sınırı boyunca iki Patriot bataryasının kurulmasını ve bölgede uçuşa yasak bölge oluşturulmasını talep etmişti.

Pentagon yetkililerin 'küresel sonuçlar'dan çekindikleri için direndikleri iddia edilen Patriot talebi, Türk-Amerikan ilişkilerinin yakın tarihinde de sıklıkla yer tutmuştu.

Ankara daha önce ABD'den Patriot satın almak için masaya oturmuş ancak taraflar hem maliyet hem de teknoloji transferi gibi konularda anlaşmaya varamamıştı. Türkiye daha sonra yönünü Moskova'ya çevirerek Rusya'dan S-400 hava ve füze savunma sistemlerini satın almıştı.

Konuyla ilgili Politico'nun ulaştığı ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi yorum yapmayı reddetti. Jeffrey'nin sözcüsü ise Dışişleri Bakanı Pompeo'nun yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, ABD'nin Türkiye'ye yardım için seçeneklerini gözden geçirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türk askerlerine yönelik saldırıyla ilgili olarak bir kınama mesajı yayınlamış ve "ABD, Türkiye'ye bilgi ve ekipman paylaşımı şeklinde acil yardım sağlanması için çalışıyor" ifadelerini kullanmış ancak herhangi bir askeri hamleyi ihtimal dışında bırakmıştı.