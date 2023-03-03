1950'li yılların son dönemindeki caz hayatının en tanınan figürlerinden biri olan Wayne Shorter'dan acı haber geldi. Bir dönem Miles Davis, Carlos Santana ve Herbie Hancock gibi isimlerle birlikte çalışan Shorter'ın 89 yaşında Los Angeles'ta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.