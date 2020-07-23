Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef stoper takviyesi... Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Alanyaspor'un tecrübeli savunmacısı Welinton'u gündemine alan siyah-beyazlıların bu oyuncunun transferinde sona yaklaştı. İki kulübün yöneticileri, 2023 yılına dek sözleşmesi bulunan Sambacı için 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacak.

WELINTON SICAK, TAKAS FORMÜLÜ MASADA

31 yaşındaki stoperin de bonservis sorununun çözülmesi halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade edilirken siyah-beyazlıların bu transferi takas formülü ile bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Yönetimin Alanyaspor'a Welinton karşılığında 2 oyuncu vermeyi planladığı kaydedildi. Takas için öne çıkan isimler ise Tyler Boyd, Isimat Mirin ve Umut Nayir...

STOPER HATTI DEĞİŞECEK

Beşiktaş, stoper bölgesinde yeni sezonda büyük değişime gitmeyi planlıyor. 3.7 milyon Euro'yu bulan maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida'yı satmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Enzo Roco'yu da talip bulunması halinde elden çıkarmak istiyor. Yönetim, Welinton'un ardından bir stoper daha kadroya katmak için düğmeye basacak.