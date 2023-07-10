Welinton, Pendikspor'a transfer oldu
Pendikspor, Beşiktaşlı oyuncu Welinton Souza Silva'yı kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, hız kesmiyor. İstanbul ekibi, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, son olarak Beşiktaş forması giyen stoper Welinton Souza Silva'yı renklerine bağladı" denildi.
Welinton geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla ligde 14 ve kupada 1 maçta görev aldı.