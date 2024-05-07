Wembanyama, NBA'de yılın çaylağı seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 2023-24 sezonu yılın çaylağı ödülünün sahibi oldu.

NBA'den yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcunun, Karl-Anthony Towns'ın (2015-2016) ardından oy birliğiyle yılın çaylağı seçilen ilk oyuncu olduğu duyuruldu.

Victor Wembanyama, 1952-1953 sezonundan bu yana her yıl verilen ödülü kazanan ilk Fransız oyuncu oldu.

Wembanyama, aynı zamanda David Robinson (1989-90) ve Tim Duncan'dan (1997-98) sonra Spurs formasıyla bu onuru kazanan 3. oyuncu olarak kayıtlara geçti.