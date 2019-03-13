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Çıkan haberlerin ardından ünlü futbolcu sosyal medya hesabından; "Batırdım! Her şeyi batırdım. Hem de birçok kez. Ailem huzuru hak ediyor. Özel hayatımızın gizliliğine saygı duymanızı istiyorum. Henüz ayrılmadık." açıklamasını yapmıştı.