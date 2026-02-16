Weston McKennie'den Kenan Yıldız ve atmosfer itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılılarla önemli bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Juventus, bütün bu maçlara önem veriyoruz. Her zaman kazanan takım olmak amacındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ben takımımın için her zaman her şeyi yapmaya hazırım. Hocam kaleci ol derse kaleci olurum. Takımım için ne görev verirlerse yaparım. Ben mümkün olduğu kadar sahaya konsantre olmaya çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

Serie A'da bu hafta oynadıkları Inter maçında yaşanan olaylarla ilgili soruya 27 yaşındaki futbolcu, "Aslında biraz zor bir şeydi. Her zaman böyle zorluklar olmuyor. Şu anda buradayız. Mümkün olduğu kadar maça konsantreyim. Böyle şeyleri geride bırakmak istiyorum. Geleceğe bakmak istiyorum. Elimizden gelenin en fazlasını yapmak için buraya geldik" şeklinde cevap verdi.