3- BiP: Türkler Hollanda’da kurdu!



Turkcell tarafından 2013 yılında yayınlanan BiP, Hollanda merkezli yüzde 100 Turkcell iştiraki olan Lifecell Ventures tarafından yönetiliyor. Son günlerde kamu tarafından da desteklenen BiP’in merkezi Amsterdam. Ancak şirketin verdiği bilgiye göre BiP kullanıcılarının verileri Türkiye’de saklanıyor. Uygulamayı indirenler şu bilgilerine erişim izni vermiş oluyor: Kablosuz bağlantı bilgileri, cihaz kimliği ve çağrı bilgileri, telefon, cihaz ve uygulama geçmişi, kimlik, depolama, konum, SMS, kişiler, fotoğraflar/medya içerikleri/dosyalar, kamera, mikrofon ve diğer başlığında 19 olmak üzere toplam 31 erişim izni