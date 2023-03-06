Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Uygulama
ABONE OL

WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti

Avrupa Birliği (AB), mobil mesajlaşma ve arama uygulaması WhatsApp'ın hizmet koşullarındaki değişiklikler konusunda daha şeffaf olmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti
AA

AB Komisyonu, üye ülke tüketici kurumları ve WhatsApp arasında gerçekleştirilen diyaloğun ardından uygulamanın, kullanıcıları daha iyi bilgilendirmeyi ve sözleşme güncellemeleri konusunda kullanıcıların tercihlerine saygı göstermeyi kabul ettiğini açıkladı.

WhatsApp'ın kullanıcıların kabul etmemeleri halinde güncellemeleri reddetmelerini kolaylaştıracağına işaret edilen açıklamada, şirketin kullanıcıları güncelleme reddi halinde hizmete erişimin biteceği durumlarda da açıkça bilgilendireceği kaydedildi.

Açıklamada, WhatsApp'ın kullanıcıların kişisel verilerini reklam veya diğer amaçlarla Facebook dahil diğer Meta şirketleriyle veya üçüncü taraflarla paylaşmayacağına dikkati çekildi.

UYARI MEKTUBU GÖNDERİLMİŞTİ

AB Komisyonu ve AB ülkelerinin tüketici koruma makamları, geçen yıl WhatsApp'a kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı konusunda bir uyarı mektubu göndermişti.

WhatsApp'a gönderilen mektupta, şirketten 2021'de hizmet koşulları ve gizlilik politikası hakkında yaptığı değişikliklere açıklık getirmesi istenmişti.

AB, WhatsApp'ın değişikliklerinin Birliğin tüketici koruma kanununa uygun olduğunun garanti edilmesini talep etmişti.

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp uygulaması, 4 Ocak 2021'de birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuştu. Bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat 2021'den itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı.

MADDELER TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden olmuştu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu. WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşmenin, Avrupa'da geçerli olmadığı belirtilmişti. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hepsiburada deprem bölgesi için destek programı hazırladı
TEKNOLOJİ Deprem bölgesi için destek programı hazırladı
Rekabet Kurulu'nun Twitter incelemesi sonuçlandı
TEKNOLOJİ Rekabet Kurulu'ndan Musk'a Twitter cezası
Twitter'ın geliri, Aralık ayında yaklaşık yüzde 40 düştü
TEKNOLOJİ Twitter’ın gelirleri %40 düştü
Windows 11 Sistem Gereksinimleri 2023: Windows 11 Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?
TEKNOLOJİ Windows 11 sistem gereksinimleri 2023
Windows 10 Sistem Gereksinimleri 2023: Windows 10 Hangi Bilgisayarlara Yüklenir?
TEKNOLOJİ Windows 10 sistem gereksinimleri 2023
Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar: Her PC'de Oynanabilecek En İyi Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar!
TEKNOLOJİ Düşük sistem gereksinimli oyunlar
Bayt Ölçü Birimleri ve Hesaplama: 1 GB Kaç MB Eder?
TEKNOLOJİ Bayt ölçü birimleri ve hesaplama
Vestel'e TCMB kaynaklı kredi
TEKNOLOJİ Vestel'e TCMB kaynaklı kredi
Instagram, Türkiye’de gençlerin yaşlarını doğrulamak için yeni bir yöntem sunduğunu duyurdu
TEKNOLOJİ Instagram'dan yaş doğrulama politikası
Netflix’ten telekomünikasyon şirketlerine yanıt
TEKNOLOJİ Netflix’ten telekomünikasyon şirketlerine yanıt

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.