WHATSAPP NE ZAMAN DÜZELECEK?

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı.

WhatsApp'ta kısa süreliğine erişim koptu. Erişim sorunu dünya genelinde hissedilirken, Türkiye'de de kullanıcılar kısa süreli de olsa WhatsApp hesaplarına giremedi. Erişim sorunu 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.