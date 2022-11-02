Ayrıca WhatsApp’a çevrimiçi görünürlüğü tamamen gizleme özelliği de getirildi. Kullanıcılar isterlerse son görülme ve mavi tik okunurluğu ile beraber çevrimiçi görünürlüğünü de kapatabilecek. Ancak bu özelliklerini kapatan kullanıcılar karşı tarafında çevrimiçi görünürlüğünü göremeyecek.

İlerleyen zamanlarda WhatsApp'ın bu özelliğinin konuşulan diyaloglara ve gönderilen kalıcı fotoğraflara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.