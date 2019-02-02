" WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri alınır?" Teknoloji gündeminde son zamanlarda en çok konuşulan ve tartışılan konu oldu. Peki WhatsApp'ta silinen mesajları geri almak gerçekten mümkün mü? Bu sorunun yanıtını araştırdık ve işte yanıtı...

WhatsApp silinen mesajlar nasıl geri alınır?

Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp’ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin. Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız. Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, ‘bu mesaj silindi’ şeklinde bir uyarı görürsünüz. Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

Silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor. Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işaretidir. Bu tür uygulamaların güvenilirliği yoktur. WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği şu anda bilinmiyor.