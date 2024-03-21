3. Bu aşamada ''Fotoğraf çek''e tıklayın ve ''Başla''ya da bastıktan sonra fotoğrafta gördüğünüz gibi kendi fotoğrafınızı çekerek devam edebilirsiniz.

4. Ancak bu aşamada fotoğraf çekilmek istemezseniz ve manuel olarak oluşturmak isterseniz ''Manuel olarak oluştur'' seçeneğini seçmelisiniz. Bu sayede WhatsApp, sizin için rastgele bir seçim yapacak.