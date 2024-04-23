Yolladığınız mesajı daha rahat hatırlayabilmeniz için: WhatsApp'tan mesaj sabitleme özelliği geldi!
WhatsApp'ın en yeni özelliği, sohbetlerinizdeki unutmak istemediğiniz ve önemli olan mesajlarınızı sabitleme özelliği sunuyor. Peki, grup sohbetlerinde de uygulanabilen mesaj sabitlemeyi nasıl kullanabilirsiniz? İşte, sizin için mesaj sabitleme özelliğinin kullanımına dair detaylar!
Birçok insan tarafından tercih edilen bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a, kullanıcılarına kolaylık sağlamak için yeni bir özellik geldi: Artık önemli mesajlar unutulmasın diye sohbetlere mesaj sabitlenecek. İşte, işletim sistemi fark etmeksizin tüm telefonlarda kullanılabilen özelliğe dair ayrıntılar...
NASIL KULLANILIR?
Hem grup sohbetlerinde hem de kişisel sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bir özellik olan sabitleme şu şekilde yapılır:
1. İstediğiniz bir sohbete girin ve önemli olduğunu düşündüğünüz bir mesajı yazarak sohbetteki kişiye gönderin.
2. Gönderdikten sonra mesajınızın üzerine tıklayın ve ''Sabitle'' seçeneğine basın.
3. Sabitle seçeneğine bastığınızda WhatsApp size bu mesajı ne kadar süreliğine sabitlemek istediğinizi soracak.
4. Bu sebeple mesajı 24 saat, 7 gün veya 30 gün seçeneklerinden birini seçerek sabitleyebilirsiniz. Bu aşamayı gerçekleştirdikten sonra mesajınız, kişiyle olan sohbetinizde en yukarıda gözükecektir.
SADECE 3 MESAJ SABİTLEYEBİLİRSİNİZ
WhatsApp şimdilik sadece 3 mesajı sabitleyebilme hakkı sunuyor. Yani, her bir sohbette en fazla 3 adet mesajınızı sabitleyebilirsiniz.
SABİTLİ MESAJI NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?
1. WhatsApp sadece 3 mesaj sabitleme hakkı sunduğundan 4. bir mesaj sabitlemeye çalıştığınızda en eski sabitlediğiniz mesajı kaldırarak yerine sabitlemeye çalıştığınız dördüncü mesajı koyuyor. Bu duruma dikkat ederek değişim yapabilirsiniz veya diğer bir yöntemi deneyebilirsiniz.
2. Diğer yöntem ise şudur: Eğer en eski mesaj sabitlemesi kaldırılsın istemiyorsanız kaldırmak istediğiniz mesaja sabitli kısma tıklayarak ulaşın. Daha sonra kaldırmak istediğiniz mesajın üstüne tıklayarak ''Sabitlemeyi Kaldır'' seçeneğine basın. Böylelikle o mesaj sabitli kısımdan kalkacak ve siz de istediğiniz yeni mesajı sabitleyebileceksiniz.