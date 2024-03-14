WhatsApp'tan yeni özellik geldi: Artık sohbet kilitleme sayesinde gizli konuşma yapılabilecek!
WhatsApp'ın en yeni özelliği, sohbetlerinizi kilitleme olanağı sunuyor. Peki, sohbet kilitleme ne işe yarar ve nasıl kullanılır? İşte, sizin için sohbet kilitleme özelliğinin kullanımına dair detaylar!
Çoğu insanın birincil olarak tercih ettiği mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a daha fazla gizlilik sağlamak amacıyla yeni bir özellik geldi: Artık sohbet kilitleyerek görülmesini istemediğiniz kişilerle gizli konuşma sağlanabilecek. İşte, işletim sistemi fark etmeksizin tüm telefonlarda kullanılabilen özelliğe dair ayrıntılar...
NASIL KULLANILIR?
WhatsApp'ı açın ve gizlemek istediğiniz kişinin adını aratın. IOS işletim sistemine sahip telefonlarda kişiyi bulduktan sonra kişiyi sola doğru kaydırmalısınız.
Karşınıza altında ''Diğer'' yazan üç nokta çıkacak, buna tıklamalısınız. Bununla birlikte Android işletim sistemli olanlarda ise kişinin üzerine basılı tutmalısınız, daha sonra sağ en üstte üç nokta gözükecek, ona tıklamalısınız.
(Bu aşamadan sonrası tüm telefonlarda aynı ilerliyor.) Çıkan kişi bilgilerinde ''Kişi bilgisi''nin altında ''Sohbeti Kilitle'' yazısına tıklayın.
Bu aşamada karşınıza ''Bu Sohbeti Kilitli ve Gizli Tutun'' yazısı çıkacak, en altında yer alan ''Devam'' yazısına tıklayın.
Bu aşamada karşınıza bu kısma almak istediğiniz sohbetleri kilitleyebilmeniz için gizli kod oluşturma gelecek.
Yazının en altında bulunan ''Gizli Kod Oluştur'' yazısına tıklayarak gizli kod oluşturabilirsiniz.
4 haneden oluşan isterseniz emoji de kullanabileceğiniz bir şifre girmelisiniz.
Bunun yanı sıra aynı şifreyi bir de onaylamak için tekrar yazmalısınız. Tekrar yazdıktan sonra sağ üst köşedeki ''Bitti'' tuşuna basmalısınız.
Bu aşamada karşınıza sohbet kilidine dair düzenleyebileceğiniz bir kısım çıkacak.
Eğer ''Kilitlenmiş Sohbetleri Gizle'' butonunu açarsanız bu sohbetler, WhatsApp anasayfanızda gözükmeyecek. Bu şekilde kişiyi sadece arama kısmına yazarak bulabilirsiniz.
Sohbetleri gizle kısmına tıklamazsanız ''Arşivlenmiş'' sohbetlerin altında ''Kilitlenmiş Sohbetler'' yerinden ulaşabilirsiniz.
Kilitlenmiş sohbetlere tıklayarak konuştuğunuz kişiyi görebilirsiniz.
KİLİTLİ SOHBETLER NASIL SİLİNİR?
Kilitlediğiniz sohbetleri silebilmek için ''Ayarlar'' girdikten sonra ''Gizlilik'' kısmına tıklamalısınız.
Gizlilikte en alta inip ''Ekran Kilidi''nin altında yer alan ''Sohbet Kilidi''ne girmelisiniz.
Gizli kodunuzu unuttuğunuzda sohbetlerin arşivinizde kalmasını istemiyorsanız tüm mesajları toplu silmenizi sağlayan bu özelliğe tıklayabilirsiniz.
Bunun yanı sıra gizlediğiniz sohbetten mesaj geldiğinde diğer sohbetlerde olduğu gibi açıkça kişinin adı gözükmez, bunun yerine ''WhatsApp 2 yeni mesaj'' yazar.
WEB WHATSAPP'TA SOHBET GİZLENEMEZ
Bu özellik şu anda sadece telefonlarda geçerlidir, yani bilgisayar üzerinden Web WhatsApp'a girildiğinde gizlediğiniz sohbet anasayfada açık bir şekilde görülür bu yüzden dikkat etmekte fayda olabilir.
SOHBETİ GİZLİ KODUNUZLA ARATABİLİRSİNİZ
Oluşturduğunuz gizli kodu WhatsApp isim arama kısmına yazarak kilitli sohbetlerinize ulaşabilirsiniz.