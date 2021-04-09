WhatsApp Web'de nihayet sesli ve görüntülü arama özelliği geldi. 2 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan WhatsApp, koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir güncellemeye gitti.

Geçtiğimiz Mart ayında aktiflenen özellikle ilgili WhatsApp kullanıcılarına mesajlar göndermeye başladı. Peki, WhatsApp Web'de sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır? İşte merak edilip araştırılan detaylar....

WHATSAPP WEB GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp'tan sesli ve görüntülü aramalar yapmak isterseniz, öncelikle bu uygulamayının masüstü sürümünü indirmeniz gerekiyor. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak yapacağınız indirme sonrasında da tıpkı WhatsApp Web'de olduğu gibi bir QR kod ile karşılaşacaksınız. Bu QR kodu okutup hesabınızı açtıktan sonra da WhatsApp'ın masaüstü sürümleri üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Elbette bu özellikten faydalanabilmek için bilgisayarınızda mikrofon ve kamera olması gerektiğini unutmamak gerekiyor.